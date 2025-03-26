Нацбанк повысил курс доллара, но понизил курс евро на 26 марта

В Национальном банке обнародовали обновленные курсы валют на 26 марта 2025 года, среду. В итоге курс доллара несколько увеличился, но уменьшились курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 26 марта, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1341 белорусского рубля, 1 евро — 3,3849 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6524 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали во вторник, 25 марта, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине. Сильнее при этом скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара подрос на 0,0027 белрубля, курс евро потерял 0,0127 белрубля, а курс российского рубля снизился на 0,0034 белрубля.
Тем временем средняя зарплата выросла в Беларуси до 2428 рублей.