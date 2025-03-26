Девелоперам запретят умалчивать в договорах о платных услугах

Также, по мнению объединения, девелоперские компании дают агрессивную рекламу, в которой часто умалчивают о многих существенных обстоятельствах. Они сильно влияют на конечную стоимость жилья, отмечает издание. Именно поэтому компаниям хотят запретить прибегать к подобным ухищрениям, фиксируя в договорах базовые аспекты, которые входят и не входят в стоимость квартиры.