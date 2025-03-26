Девелоперам запретят умалчивать в договорах о платных услугах

Застройщикам хотят запретить идти на уловки в договорах продаж.
В России предложили создать единый типовой договор для продажи квартир в новостройках, где будут фиксировать точную цену. Такой документ поможет стандартизировать условия покупки и сделать их более прозрачными. С инициативой выступил Национальный союз защиты прав потребителей.
«Предложение направлено в правительство. Введение типового договора на первый год можно сделать рекомендательным, после чего его применение закрепить как обязательное через соответствующие законодательные изменения», — цитирует обращение Национального союза потребителей «Известия».
Также, по мнению объединения, девелоперские компании дают агрессивную рекламу, в которой часто умалчивают о многих существенных обстоятельствах. Они сильно влияют на конечную стоимость жилья, отмечает издание. Именно поэтому компаниям хотят запретить прибегать к подобным ухищрениям, фиксируя в договорах базовые аспекты, которые входят и не входят в стоимость квартиры.
Как сообщало URA.RU ранее, эксперт объяснил, почему россияне начали массово скупать квартиры после повышения цен. По словам начальника аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, это связано с изменением политики ипотечного кредитования.