Экономист Никитин: для пенсии в 100 тысяч рублей нужно работать 70 лет

«Надо понимать, что для достижения данной суммы (100 тысяч рублей) необходимо накопить около 700 пенсионных баллов с учетом стоимости 1 ИПК в 145,69 ₽ и фиксированной выплаты 8 907,70 ₽ Однако максимальный годовой лимит — 10 баллов за зарплату от 187,5 тыс. рублей. Это означает, что даже при таких высоких доходах потребуется более 70 лет трудового стажа, что нереально», — объяснил экономист.