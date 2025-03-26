Экономист Никитин: для пенсии в 100 тысяч рублей нужно работать 70 лет

Обсуждение вопроса о возможности пенсии в 100 тыс. руб. требует реалистичного подхода в условиях, когда региональные пенсии часто не превышают 15−20 тыс. руб. Об этом заявил в беседе с aif.ru депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров МО, экономист Анатолий Никитин.
«Надо понимать, что для достижения данной суммы (100 тысяч рублей) необходимо накопить около 700 пенсионных баллов с учетом стоимости 1 ИПК в 145,69 ₽ и фиксированной выплаты 8 907,70 ₽ Однако максимальный годовой лимит — 10 баллов за зарплату от 187,5 тыс. рублей. Это означает, что даже при таких высоких доходах потребуется более 70 лет трудового стажа, что нереально», — объяснил экономист.
Он обратил внимание на то, что современная пенсионная система сталкивается с системными вызовами: сокращение рабочей силы, рост доли пенсионеров, нарастающая инфляция и стагнация доходов.
«К 2035 году на одного работающего будет приходиться 1,5 пенсионера против текущих 1,2. Все усложняется текущей демографической ситуацией. Сокращение кадрового резерва и рост нагрузки на бюджет делают нынешнюю пенсионную модель устаревшей», — добавил он.
Ранее стало известно, что 72% россиян с доходом от 200 тыс. руб. назвали комфортной пенсию в размере от 100 тыс. руб.