ЕС ввел запрет на перегрузку российского СПГ через свои терминалы

С 26 марта 2025 года вступил в силу запрет на транзит российского СПГ через европейские терминалы в третьи страны, при этом государства-члены ЕС сохраняют возможность закупки российского газа для собственных нужд.
Ранее, 24 июня 2024 года, ЕС принял четырнадцатый пакет ограничительных мер, который включает запрет на оказание услуг по перевалке российского сжиженного природного газа. Новые ограничения распространяются как на судовые операции (перегрузку между танкерами), так и на береговые терминалы. Санкции должны были вступить в силу после девятимесячного переходного периода, предусмотренного для адаптации рынка.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью с KP.RU проанализировал новый пакет санкций против поставок российского топлива.