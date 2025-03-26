ЕС ввел запрет на перегрузку российского СПГ через свои терминалы

Ранее, 24 июня 2024 года, ЕС принял четырнадцатый пакет ограничительных мер, который включает запрет на оказание услуг по перевалке российского сжиженного природного газа. Новые ограничения распространяются как на судовые операции (перегрузку между танкерами), так и на береговые терминалы. Санкции должны были вступить в силу после девятимесячного переходного периода, предусмотренного для адаптации рынка.