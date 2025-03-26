Капитана катера в Хабаровском крае оштрафовали за лов трески вместо камбалы

В Хабаровском крае за нарушение правил рыболовства оштрафован капитан рыболовной компании, выловившей вместо камбалы треску, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для организации, занимающейся промышленным рыболовством, было выдано разрешение на вылов дальневосточной камбалы. Под руководством капитана катер отправился на промысел, но вместо камбалы добыл треску, минтая и скатов.
Капитана привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Мужчина оштрафован на 230 тысяч рублей. Он не согласился с решением суда и подал апелляцию.
— Оценка всех представленных по делу доказательств позволила суду прийти к выводу о том, что капитан привлечен к административной ответственности законно, поскольку вылов трески, минтая и скатов не был предусмотрен в разрешении на вылов камбалы. Постановление судьи районного суда о привлечении к административной ответственности оставлено без изменения, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, на путину в Охотском море в этом году привлекут 5 тысяч студентов.