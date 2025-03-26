Капитана катера в Хабаровском крае оштрафовали за лов трески вместо камбалы

— Оценка всех представленных по делу доказательств позволила суду прийти к выводу о том, что капитан привлечен к административной ответственности законно, поскольку вылов трески, минтая и скатов не был предусмотрен в разрешении на вылов камбалы. Постановление судьи районного суда о привлечении к административной ответственности оставлено без изменения, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.