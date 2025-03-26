Погранпункт на Большом Уссурийском под Хабаровском планируют открыть досрочно

В настоящее время разрабатывается проектная документация, а завершение строительства запланировано на 2028 год. Однако пункт может быть открыт для движения раньше, как это произошло с автомобильным пунктом пропуска «Кани-Курган» в Амурской области, где пассажирское направление было запущено до завершения всех работ.