Погранпункт на Большом Уссурийском под Хабаровском планируют открыть досрочно

На совещании по социально-экономическому развитию Хабаровского края, которое прошло под руководством заместителя начальника контрольного управления президента России Валентина Летуновского, обсуждались вопросы строительства автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский на границе с Китаем. На мероприятии было заявлено, что его строительство может завершиться досрочно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Проект строительства пункта пропуска согласован с правительством Хабаровского края и Минвостокразвития России. План включает создание насыпной площадки и подъездной дороги. Росгранстрой и специалисты Главгосэкспертизы уже провели государственную экспертизу проекта. Завершение этих работ и передача площадки Росгранстрою планируется к концу 2025 года, — отметил заместитель руководителя Росгранстроя Георгий Будаев.
Пункт пропуска будет иметь 10 полос: четыре для грузового транспорта, две для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а также две резервные для негабаритных грузов. После завершения строительства пропускная способность пункта составит 1 млн человек, 90 тыс. грузовых, 36 тыс. легковых автомобилей и 18 тыс. автобусов в год.
В настоящее время разрабатывается проектная документация, а завершение строительства запланировано на 2028 год. Однако пункт может быть открыт для движения раньше, как это произошло с автомобильным пунктом пропуска «Кани-Курган» в Амурской области, где пассажирское направление было запущено до завершения всех работ.