Сколько стоит страхование автомобиля в Казахстане в 2025 году

Следующий и, пожалуй, самый интересный коэффициент — это бонус-малус. В нем учитывается благонадежность водителя. Для понимания следующей далее таблицы важно понятие «страховой случай». В этом случае учитываются только ДТП, где вы являетесь виновником. То есть, вы можете за год попасть хоть в десять ДТП, но если во всех случаях вы не являетесь виновником аварии, то в вашей статистике будет значиться ноль страховых случаев.