Сколько стоит страхование автомобиля в Казахстане в 2025 году

Согласно Закону РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств», каждый владелец автомобиля обязан оформить полис ОСГПО перед выездом на дорогу.
Страховка покрывает ущерб, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате ДТП, если виновником является застрахованный водитель. При этом сам страхователь не получает выплату по своему ущербу.
За отсутствие страховки можно получить штраф в размере 10 МРП — 39 320 тенге.
Расчет цен
Для расчета учитывается несколько показателей.
Первый — базовая страховая премия — фиксированная сумма, установленная законодательством, составляющая 1,9 МРП. В 2025 году — это 7471 тенге.
Второй — коэффициент территории регистрации транспортного средства.
Данная таблица применима к городам областного значения, для остальных населенных пунктов применяется еще один дополнительный коэффициент 0,8 (по сути, снижает сумму на 20%).
К территориальному коэффициенту дополнительно прилагается дополнительный поправочный коэффициент. Он зависит от уровня аварийности региона. Его устанавливает агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК. Показатель меняется каждый год и отражает реальное соотношение собранных с водителей за страховку денег и выплаченных страховщиками средств.
Исходя из этого можно увидеть, что самыми опасными для водителей (количество страховых выплат в соотношении к собранным гораздо выше) являются южные регионы — Кызылординская, Жамбылская и Туркестанская области. Шымкент занимает четвертое место, сразу после соседей.
Самыми же безопасными оказались Атырауская, Северо-Казахстанская области и город Алматы.
В 2025 году мы считаем по новым показателям и в сравнении с прошлым годом этот коэффициент значительно вырос в Алматинской (с 1,06 до 1,37), Туркестанской (с 1,08 до 1,57), Жамбылской (с 1,16 до 1,62), Кызылординской областях (с 1,11 до 1,66), Астане (с 1,05 до 1,36) и Шымкенте (с 1,09 до 1,49).
Немного (так, что при расчете водители почти не почувствуют разницы) вырос в Жетысуской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях. Немного уменьшился в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, областях Абай, Улытау и городе Алматы.
Атырауская область стала единственной по стране, где поправочный коэффициент заметно снизился — с 0,71 до 0,49.
Следующий коэффициент — по типу транспортного средства.
Тут все просто — чем больше машина, тем сложнее ей управлять. Значит, растет и потенциальная опасность и, соответственно, стоимость страховки.
Также при расчете применяется коэффициент возраста и стажа вождения.
Наибольший коэффициент применяется к молодым неопытным водителям (с точки зрения вероятности они имеют наибольший шанс стать виновником ДТП). Для людей старше 25 лет и стажем вождения больше двух лет коэффициент равен 1, то есть, по сути, этот пункт перестает влиять на стоимость страховки.
Для юридических лиц этот коэффициент всегда устанавливается в размере 1,2.
Также при расчете страховой премии учитывается коэффициент срока эксплуатации транспортного средства. Этот показатель учитывает опасность поломок (которые потенциально могут стать причиной ДТП). Для автомобилей до 7 лет включительно он составляет 1 (то есть не увеличивает стоимость страховки), а свыше 7 лет — 1,1.
Следующий и, пожалуй, самый интересный коэффициент — это бонус-малус. В нем учитывается благонадежность водителя. Для понимания следующей далее таблицы важно понятие «страховой случай». В этом случае учитываются только ДТП, где вы являетесь виновником. То есть, вы можете за год попасть хоть в десять ДТП, но если во всех случаях вы не являетесь виновником аварии, то в вашей статистике будет значиться ноль страховых случаев.
И так, всего в Казахстане существует 18 классов (новый «М2» появится в апреле 2025), по которым система подразделяет водителей. В соответствии с ними выдаются коэффициенты, влияющие на стоимость страховки.
Если за год у водителя не было страховых случаев, то его класс повышается (по таблице вниз). Если были, то понижается (по таблице вверх). Водители, находящиеся в самом низу таблицы будут платить в 7 раз меньше за страховку, чем находящиеся на ее верху.
Также, согласно новым правилам, за грубые нарушения ПДД водители будут сразу отправляться в класс «М2». (езда в нетрезвом виде, ДТП с крупным материальным ущербом, проезд на красный сигнал светофора, пересечение сплошной линии и др.).
Выходит, что если вы сегодня впервые оформите обязательный страховой полис, то максимального снижения его стоимости вы достигнете через 11 лет езды без ДТП по вашей вине.
Рассмотрим на примере: 35-летний водитель с 15-летним стажем в Алматы с машиной 2020 года выпуска, который никогда не становился виновником ДТП. Чтобы определить размер его страхового вознаграждения, необходимо перемножить все озвученные выше коэффициенты.
7471 (Базовая страховая премия — 1,9 от действующего МРП) x 2,96 (зарегистрирован в Алматы, таблица 1) x 0,71 (зарегистрирован в Алматы, таблица 2) x 2,09 (легковой автомобиль, таблица 3) x 1 (старше 25 лет и имеет стаж вождения больше 2 лет, таблица 4) x 0,5 (за 15 лет без ДТП водитель попал в класс «13», таблица 5) = 16 407 тенге.
Теперь рассмотрим противоположный по всем показателям случай.
20-летний парень из Костаная впервые оформляет страховой полис на свой легковой автомобиль 1993 года выпуска.
Базовая ставка у нас не меняется, все остальные параметры также берем из наших таблиц:
7471×1,95×1,07×2,09×1,1 x 1,8 = 64 507 тенге.
Рассмотрим еще два примера — наибольшая и наименьшая возможная цена полиса (для легковых автомобилей).
По совокупности поправочного и территориального коэффициентов дешевле всего страховать авто в Северо-Казахстанской области, а дороже всего — в Астане.
50-летний водитель из Петропавловска с 30-летним стажем вождения, ни разу в своей жизни не становившийся причиной ДТП, страхует автомобиль 2025 года выпуска.
7471×1,35×0,67×2,09×1 x 0,5 = 7 061 тенге.
Самый дорогой полис: 20-летний парень из Астаны поездил за рулем один год. За этот год стал виновником 4 ДТП (получил класс «М2») и страхует свой легковой автомобиль 2000 года выпуска.
7471×2,2 x 1,36×2,09×1,1 x 3,5 = 179 865 тенге.