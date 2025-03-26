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Bloomberg: Россия организует масштабную экспансию на рынок Китая

Россия планирует масштабную экспансию на рынке Китая.

Источник: Комсомольская правда

Российский бизнес наращивает экспансию в Китае, чему способствует растущий спрос на российские товары. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперт Манчестерского университета Тао Ван подчеркивает, что благоприятное отношение китайского населения к России создает дополнительные возможности для российских компаний.

Статистика за 2024 год демонстрирует значительный рост товарооборота между странами до $245 млрд, где на российский экспорт пришлось $129 млрд. Особенно заметно увеличились поставки стратегических товаров — медного концентрата, газа и ядерного топлива.

Накануне представители Китая, Ирана и России обсудили в Пекине санкции Соединенных Штатов. Ранее Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума за последние шесть лет. При этом объемы ввоза клубники, тропических фруктов, помидоров и перцев установили абсолютные рекорды.