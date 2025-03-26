Bloomberg: Россия организует масштабную экспансию на рынок Китая

Накануне представители Китая, Ирана и России обсудили в Пекине санкции Соединенных Штатов. Ранее Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума за последние шесть лет. При этом объемы ввоза клубники, тропических фруктов, помидоров и перцев установили абсолютные рекорды.