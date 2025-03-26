Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 марта

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка 501,57 тенге, продажа 503,96 тенге;
— евро: покупка 542,00 тенге, продажа 547,68 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,74 — 5,90 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 500 тенге, продают по 506,88 тенге;
— евро: покупка 542,98 тенге, продажа 549,98 тенге;
— рубль: покупка 5,68 тенге, продажа 5,88 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 502,83 тенге, 1 евро 545,37 тенге, 1 рубль 5,95 тенге.
По итогам дневных торгов 20 марта средневзвешенный курс доллара составил 502,83 тенге, поднявшись на 2,16 тенге.