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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 марта

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: freepik.com

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

— доллар: покупка 501,57 тенге, продажа 503,96 тенге;

— евро: покупка 542,00 тенге, продажа 547,68 тенге;

— рубль торгуется в диапазоне 5,74 — 5,90 тенге.

В обменниках Астаны:

— доллар покупают по 500 тенге, продают по 506,88 тенге;

— евро: покупка 542,98 тенге, продажа 549,98 тенге;

— рубль: покупка 5,68 тенге, продажа 5,88 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 502,83 тенге, 1 евро 545,37 тенге, 1 рубль 5,95 тенге.

По итогам дневных торгов 20 марта средневзвешенный курс доллара составил 502,83 тенге, поднявшись на 2,16 тенге.