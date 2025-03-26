Глава СКР взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Прикамье

Обращение по вопросу длительного нерасселения многоквартирного дома поступило в комментариях в аккаунте приемной главы СКР в соцсети «ВКонтакте». Местные жители рассказали, что здание на улице Советской в поселке Яйва является 1964 года постройки. В 2021 году дом признали аварийным из-за высокой степени износа конструкций. Однако до настоящего времени жильцы благоустроенным жильем не обеспечены.