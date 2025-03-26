Глава СКР взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Прикамье

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Яйва Пермского края. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.
Обращение по вопросу длительного нерасселения многоквартирного дома поступило в комментариях в аккаунте приемной главы СКР в соцсети «ВКонтакте». Местные жители рассказали, что здание на улице Советской в поселке Яйва является 1964 года постройки. В 2021 году дом признали аварийным из-за высокой степени износа конструкций. Однако до настоящего времени жильцы благоустроенным жильем не обеспечены.
В ноябре прошлого года строение выведено из эксплуатации, жильцам пришлось переехать в арендованные жилые помещения. Многочисленные обращения результатов не принесли, до настоящего времени мер к восстановлению нарушенных прав не принято.
Сейчас по данному факту следователи проводят процессуальную проверку. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководителю регионального Следственного управления Денису Головкину поручено представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.