«Квартиры с маленькими кухнями около 4 — 6 “квадратов”. Дома, где не будет проводиться капремонт, назвал министр ЖКХ Беларуси

Но есть и дома, которые так и останутся без капремонта. В пример Трубило привел жилье, не соответствующее современным требованиям. И назвал квартиры с маленькими кухнями около 4 — 6 «квадратов», а также дома 1876 года постройки в Бобруйске. Министр ЖКХ заметил, что напрочь отсутствует целесообразность капремонта такого жилья.