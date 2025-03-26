«Квартиры с маленькими кухнями около 4 — 6 “квадратов”. Дома, где не будет проводиться капремонт, назвал министр ЖКХ Беларуси

Стало известно, в каких домах в Беларуси не будут проводить капремонт. Об этом министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило рассказал в интервью на телеканале «Первый информационный».
Глава МЖКХ обратил внимание на то, что план со сроками капремонта жилищного фонда публикуется на сайтах местных исполкомов.
В 2025-м в Беларуси планируют капитально отремонтировать 3% жилфонда. В 2024-м году немного «не дотянули» — 2,9%, а это миллионы квадратных метров. При этом темпы хотят наращивать.
Но есть и дома, которые так и останутся без капремонта. В пример Трубило привел жилье, не соответствующее современным требованиям. И назвал квартиры с маленькими кухнями около 4 — 6 «квадратов», а также дома 1876 года постройки в Бобруйске. Министр ЖКХ заметил, что напрочь отсутствует целесообразность капремонта такого жилья.
— Поскольку затраты на ремонт превысят стоимость строительства нового жилья, — указал он.
А резюмируя добавил, что гражданами оплачивается порядка 40% капитального ремонта, остальная часть выделяется из бюджета.
Тем временем Минюст приостановил лицензию одного из агентств недвижимости в Беларуси.