В Казахстане изменят правила выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим

Департаментом экономики и финансов Министерства обороны разработан проект приказа «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 июня 2017 года № 255 “Об утверждении Правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан”.