Нацбанк Беларуси выпустит банкноту номиналом 80 рублей

Так, с 31 марта в обращение в Беларуси выпускаются памятная банкнота «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне» номиналом 80 белорусских рублей. На купюрах — изображения монумента Брестской крепости «Мужество», а также скульптуры «Родина-мать», являющихся знаковыми для Беларуси архитектурными сооружениями и символами мира. Таких купюр в обращение будет выпущено 80 тысяч штук.