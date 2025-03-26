Нацбанк Беларуси выпустит банкноту номиналом 80 рублей

В Беларуси Нацбанк выпустит банкноту номиналом 80 белорусских рублей, а также монету номиналом 80 белорусских рублей, сообщила пресс-служба главного финрегулятора страны.
Речь идет о выпуске памятных банкноты и монеты к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это регламентирует соответствующее постановление (№ 68 от 18 марта 2025-го), принятое правлением Нацбанка.
Так, с 31 марта в обращение в Беларуси выпускаются памятная банкнота «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне» номиналом 80 белорусских рублей. На купюрах — изображения монумента Брестской крепости «Мужество», а также скульптуры «Родина-мать», являющихся знаковыми для Беларуси архитектурными сооружениями и символами мира. Таких купюр в обращение будет выпущено 80 тысяч штук.
И также выпускаются памятные монеты «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне»: 2,5 тысячи штук серебряных монет номиналом 20 белрублей и еще 5000 медно-никелевых по 1 белрублю.
Новые белорусские банкнота и монеты будут являться законными платежными средствами в Беларуси.
А еще Нацбанк повысил курс доллара, но понизил курс евро на 26 марта.
Тем временем министр ЖКХ назвал дома в Беларуси, где не будут делать капремонт: «Квартиры с маленькими кухнями около 4 — 6 “квадратов”.