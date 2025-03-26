Депутаты Приморья узаконили застройку без общественных обсуждений

Споры вокруг инициативы обострились из-за изменений в формате учёта мнения жителей. До 2021 года решения принимались через очные публичные слушания с голосованием, но затем их заменили заочными обсуждениями. Как отмечают местные СМИ, во Владивостоке с тех пор ни разу не проводили традиционных встреч с горожанами.