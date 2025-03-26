Депутаты Приморья узаконили застройку без общественных обсуждений

В среду, 26 марта, депутаты Законодательного собрания Приморского края окончательно утвердили спорные поправки, разрешающие отказ от общественных обсуждений при градостроительных проектах.
Как сообщили «Новости Владивостока на VL.ru», решение принято после ожесточённых дебатов: часть парламентариев настаивала на доработке документа, другая группа обвиняла оппонентов в «блокировке развития региона». Законопроект прошёл три чтения за один день при итоговом раскладе голосов 25 «за» и 12 «против».
Новые нормы приводят краевое законодательство в соответствие с федеральным, где аналогичные изменения уже действуют. Теперь правительство Приморья сможет определять случаи, когда не требуются публичные слушания или обсуждения для утверждения:
* проектов генпланов городов и поселений;
* правил землепользования;
* планов межевания и застройки территорий.
Критерии для таких исключений в тексте закона не прописаны.
В министерстве архитектуры края подчеркнули, что обсуждения остаются обязательными для генпланов и правил застройки, а исключения коснутся только проектов комплексного развития территорий (КРТ) и объектов, предусмотренных стратегическими документами. По словам главного архитектора региона Антона Глушкова, за три года временного действия аналогичных мер от процедуры общественного обсуждения отказались лишь однажды — при расширении горнолыжного курорта «Арсеньев».
Споры вокруг инициативы обострились из-за изменений в формате учёта мнения жителей. До 2021 года решения принимались через очные публичные слушания с голосованием, но затем их заменили заочными обсуждениями. Как отмечают местные СМИ, во Владивостоке с тех пор ни разу не проводили традиционных встреч с горожанами.
Оппоненты законопроекта указывают на риски злоупотреблений из-за отсутствия чётких критериев. Сторонники реформы утверждают, что упрощение процедур ускорит реализацию значимых объектов. Практические последствия нововведений станут ясны в ближайшие месяцы — именно тогда начнётся утверждение первых проектов по обновлённым правилам.