Экс-губернатор Приморья Дарькин создал новый бизнес

ПАО «НБАМР» входит в «Тихоокеанскую инвестиционную группу» («ТИГР»), владельцем и президентом которой является Сергей Дарькин. Возглавляет ПАО «НБАМР» брат экс-губернатора Приморья Олег Дарькин, в совет директоров в том числе входит дочь Сергея Михайловича Анна Хмарук.