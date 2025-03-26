Экс-губернатор Приморья Дарькин создал новый бизнес

«Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, г. Находка, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) провела реорганизацию в форме выделения из компании ООО «Сельдь 1» и «Причал Находка», сообщает ИА PrimaMedia.
Новые компании зарегистрированы 25 марта 2025 года, уставный капитал каждой — 100 тысяч рублей. ООО «Сельдь 1» создано во Владивостоке, специализация — «морское рыболовство». ООО «Причал Находка» создано в Находке, специализация — «транспортная обработка грузов».
Единственным владельцем новых компаний является ПАО «НБАМР», генеральным директором — Семён Бабичук, в том числе возглавляющий принадлежащие НБАМР ООО «Кальмар-1» (Владивосток) и ООО «Открытая база бункеровки флота» (Находка).
«Находкинская база активного морского рыболовства» — интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу промыслового флота компании составляют суда БАТМ (большой автономный траулер морозильный). Основными объектами промысла являются минтай, сельдь, кальмар, макрурус, лемонема и краб.
По данным НБАМР, основным акционером компании является АО «Дальинвестгрупп» (Москва) — 86,77% (88,31% обыкновенных) акций. Ещё 0,31% владеет ООО «ИК Смарт» (Владивосток), принадлежащее ПАО «НБАМР».
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ПАО «НБАМР» входит в «Тихоокеанскую инвестиционную группу» («ТИГР»), владельцем и президентом которой является Сергей Дарькин. Возглавляет ПАО «НБАМР» брат экс-губернатора Приморья Олег Дарькин, в совет директоров в том числе входит дочь Сергея Михайловича Анна Хмарук.
Год назад стало известно, что Сергей Дарькин планирует построить новый порт в бухте Врангеля в заливе Находка.