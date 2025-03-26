Наталья Зубаревич: В Приморском крае рост цен на жильё практически остановился

Если же говорить не только о жилищном, а о строительстве в целом, в дальневосточных регионах, как и во многих других, отмечается некоторый спад. В Москве он составил 4% по году, в ДФО — 5%. При этом Приморье и его «сосед» чувствуют себя хорошо.