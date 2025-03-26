Наталья Зубаревич: В Приморском крае рост цен на жильё практически остановился

Рост цен на жильё в Приморье замедлился. Об этом на конференции HR-Dive (16+) во Владивостоке рассказала российский экономико-географ, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии, доктор географических наук, профессор Наталья Зубаревич, сообщает ИА PrimaMedia.
Рынок жилищного строительства в России, как и многие другие отрасли экономики, «стопорится». Москва «упала» по вводу жилья на 11% по году, Санкт-Петербург — на 23%, а Новосибирск — на 12%. Тем временем дальневосточные регионы показали рост на 4%, ссылается на данные Росстата Наталья Зубаревич. Специалист связывает это с действием дальневосточной ипотеки.
Тем не менее «торможение» в ДФО тоже есть. Так, в первом полугодии 2024 года регион был «в плюсе» аж на 14%.
В лидерах по вводу жилья на Дальнем Востоке — Забайкалье и Бурятия. Там строят в основном частные дома, уточнила Наталья Зубаревич.
Если же говорить о стоимости, рост цен на жильё на первичном рынке замедлился в конце 2024 года — эта тенденция заметна в целом по России. Но на Дальнем Востоке замедление наиболее значительно, отметила эксперт. Особенно в Приморском крае и Республике Саха (Якутия). На вторичном рынке небольшое снижение цен наблюдается в 20-ти регионах страны.
«Рост цен пока не остановился, но замедлился. Правда, есть отчаянные места, вроде вашей Еврейской автономной области. Там гонят цену со страшной силой. Об этом говорят данные Росстата. Но в Приморском крае рост цен практически остановился. Кому нужно купить жильё, можно, наверное, рассматривать», — считает Наталья Зубаревич.
Если же говорить не только о жилищном, а о строительстве в целом, в дальневосточных регионах, как и во многих других, отмечается некоторый спад. В Москве он составил 4% по году, в ДФО — 5%. При этом Приморье и его «сосед» чувствуют себя хорошо.
«Главные игроки здесь — Приморский и Хабаровский край. Судя по всему, ваш стройкомплекс будет работать, его продукция будет востребована», — добавила профессор.