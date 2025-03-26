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Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой

Совмин продлил запрет на ввоз ряда товаров через границу Беларуси с Литвой.

Источник: Комсомольская правда

Совмин продлил запрет на ввоз отдельных товаров через границу с Литвой, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».

Так, согласно изменениям в постановление Совмина (№ 182 от 14 марта 2024-го), продолжит действовать запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы.

Речь идет о ряде товаров, которые ввозятся для реализации в Беларуси, независимо от их страны происхождения.

Запрет продлевается до 1 октября 2025-го.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.

Еще накануне Совмин продлил запрет на вывоз промтоваров, медизделий и материалов из Беларуси.

Между тем Нацбанк Беларуси выпустит банкноту номиналом 80 рублей.