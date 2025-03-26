Из аэропорта Волгограда возобновят рейсы в Сочи и Калининград

Перелеты будут выполняться дважды в неделю, а финансирование рейсов обеспечат за счет федеральной программы развития региональных перевозок при поддержке областных властей. В администрации региона отметили, что авиасообщение с Волгоградом остается важным направлением, особенно в преддверии 80-летия Великой Победы.