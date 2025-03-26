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Из аэропорта Волгограда возобновят рейсы в Сочи и Калининград

С 7 апреля из международного аэропорта Волгограда вновь запустят прямые авиарейсы в Сочи и Калининград.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила пресс-служба администрации региона по итогам брифинга с участием зампредседателя комитета экономической политики и развития области Елены Курносовой.

Перелеты будут выполняться дважды в неделю, а финансирование рейсов обеспечат за счет федеральной программы развития региональных перевозок при поддержке областных властей. В администрации региона отметили, что авиасообщение с Волгоградом остается важным направлением, особенно в преддверии 80-летия Великой Победы.

Развитие воздушного сообщения способствует росту турпотока: в 2024 году Волгоградскую область посетили 2 млн гостей, что на 9% больше, чем в прошлом году.