Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре с автобусного перевозчика могут взыскать 17 млн рублей

Мэрия Самары выдвинула требования о возврате субсидии.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре стало известно о деле о взыскании средств с автобусного перевозчика. Мэрия планирует вернуть выделенную субсидию в размере 17,1 млн рублей, данные указаны на сайте суда.

Перевозчику выделяли средства еще пять лет назад. Однако компания не согласна с требованиями городской администрации о возврате субсидии из-за срока давности дела. После предварительного заседания перевозчику удалось добиться получения документов, на основании которых были получены денежные средства.

Мэрия предоставит копии необходимых документов. Очередное заседание состоится уже 27 марта.