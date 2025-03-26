В Самаре с автобусного перевозчика могут взыскать 17 млн рублей

В Самаре стало известно о деле о взыскании средств с автобусного перевозчика. Мэрия планирует вернуть выделенную субсидию в размере 17,1 млн рублей, данные указаны на сайте суда.
Перевозчику выделяли средства еще пять лет назад. Однако компания не согласна с требованиями городской администрации о возврате субсидии из-за срока давности дела. После предварительного заседания перевозчику удалось добиться получения документов, на основании которых были получены денежные средства.
Мэрия предоставит копии необходимых документов. Очередное заседание состоится уже 27 марта.