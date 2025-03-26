67 мусороперерабатывающих заводов появится в Казахстане

Экологические проекты на 316,9 миллиардов тенге (630,2 миллиона долларов) одобрены министерством и НПП «Атамекен», из них 43 проекта — по переработке отходов.
Из общего количества проектов девять, стоимостью 47,3 миллиарда тенге (94 миллиона долларов), одобрены фондом развития промышленности.
Шесть проектов профинансированы «Жасыл даму» на 4,1 миллиарда тенге (8,1 миллиона долларов).
Реализация проектов позволит увеличить мощность переработки на 1,1 миллиона тонн в год, отметили в ведомстве. В случае полной загрузки создаваемых мощностей доля переработки достигнет 40%.
Предприятия по переработке отходов обещает поддержать правительство. До 1 сентября разработают Концепцию управления всеми видами отходов.
Казахстанскими предприятиями ежегодно складируется около 1 млрд тонн отходов. При этом объем их переработки — всего 11%. В развитых странах этот показатель составляет 70−80%
Бектенов поручил министерствам выработать конкретные меры поддержки и стимулирования для промышленных и энергетических предприятий по переработке промышленных отходов.
Это позволит создать новые производства в сфере углехимии, по выпуску стройматериалов, извлечению редких и редкоземельных металлов.
Также премьер-министр поручил оцифровать систему управления, мониторинга и контроля за коммунальными и промышленными отходами.