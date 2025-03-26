Какие страны Казахстан обгоняет по росту цен на товары и услуги

При этом, если смотреть на месячный рост цен, то здесь безусловным лидером все равно остается Казахстан — 1,5% за месяц. Для понимания: в Армении прирост составил 0,1%, в Беларуси — 1,3%, в Кыргызстане — 0,8%, а в России — 0,8%.