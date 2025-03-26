Какие страны Казахстан обгоняет по росту цен на товары и услуги

В последние месяцы инфляция в Казахстане заметно ускорилась — по итогам февраля она выросла до 9,4%. Главным «виновником» роста цен является сфера платных услуг, в том числе и коммунальных.
Примечательно, что текущий показатель инфляции в Казахстане является одним из самых высоких среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Так, согласно данным Евразийской экономической комиссии, более высокий темп роста цен по итогам февраля был зафиксирован только в России — 10,1%. Месяцем ранее была аналогичная картина.
В других государствах ЕАЭС инфляция установилась следующей:
- Армения — 2,5%;
- Беларусь — 5,6%;
- Кыргызстан — 7%.
При этом, если смотреть на месячный рост цен, то здесь безусловным лидером все равно остается Казахстан — 1,5% за месяц. Для понимания: в Армении прирост составил 0,1%, в Беларуси — 1,3%, в Кыргызстане — 0,8%, а в России — 0,8%.
В целом же Россия не является безусловным лидером по годовому росту цен. Дело в том, что она отличилась только высокой продовольственной инфляцией — 11,7%.
Тогда как Казахстан находится на первом месте по росту цен на непродовольственные товары (8,7%) и платные услуги (14,1%).