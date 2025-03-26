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В Волгограде стала известна дальнейшая судьба электричек из аэропорта

Это направление электротранспорта не стало популярным у местных жителей, однако закрывать его не планируют.

Заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Владимир Медведев рассказал о планах развития этого маршрута.

По словам Владимира Медведева, ранее планировалось запустить 28 пар поездов из воздушной гавани в сторону Шпалопропитки и Волжского. Однако на сегодняшний день составы достаточно не заполняются.

Еще одна трудность — обновление станции Максима Горького и других участков железной дороги в городе, из-за чего сложно вписать пригородные электрички в движение пассажирских поездов. Летом это проблема обостряется еще сильнее.

«Тот график, который сейчас есть, мы стараемся максимально сдвинуть так, чтобы было удобно и для пассажиров аэропорта, и для жителей города Волгограда, которые пользуются электропоездом для передвижения по городу, — отметил заместитель председателя облкомдортранса. — Перспективы для движения есть. Мы не планируем отказываться от железнодорожных перевозок, в том числе и в аэропорт Волгограда».