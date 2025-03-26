В Волгограде стала известна дальнейшая судьба электричек из аэропорта

«Тот график, который сейчас есть, мы стараемся максимально сдвинуть так, чтобы было удобно и для пассажиров аэропорта, и для жителей города Волгограда, которые пользуются электропоездом для передвижения по городу, — отметил заместитель председателя облкомдортранса. — Перспективы для движения есть. Мы не планируем отказываться от железнодорожных перевозок, в том числе и в аэропорт Волгограда».