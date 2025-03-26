Пять красноярских ресторанов попали в шорт-лист премии WhereToEat

Пять ресторанов Красноярска претендуют на звание лучшего в стране — они попали в шорт-лист премии WhereToEat 2025 года. Список претендентов опубликован на официальном сайте наград.
Среди 104 заведений России в финальном списке оказались пять из краевого центра — это 0.75 Please Wine & Kitchen, Hello Wine, SADKO, Tunguska и «Чешуя». Победителей объявят уже 22 апреля в Казани.
Премия была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Каждый год эксперты выбирают лучшие бары, рестораны и работников сферы общепита из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Урала, Сибири, а также центра и юга страны.
По итогам 2024 года в топ-10 заведений вошли два ресторана из Красноярска: Tunguska и 0.75 Please Wine & Kitchen.