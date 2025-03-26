Беларусь стала ввозить российского шоколада больше на 9,5%

Беларусь остается вторым по объему импортером российского шоколада, значительно увеличив объемы импорта в 2024-м. Подробнее рассказали в компании «Агроэкспорт», структурного подразделения Минсельхоза РФ.
Так, в 2024-м Беларусью увеличены объемы импорта шоколада из России на 9,5%. За счет этого Беларусь осталась вторым импортерам по объемам продукции. Первое место — за Казахстаном, у которого объемы импорта выросли за год лишь на 3,4%. На третьем месте оказался Китай, нарастивший закупки в прошлом году на 24%.
В целом, в Беларусь и Казахстан ввозится примерно 40% от всего российского экспорта шоколада.
Не так давно «Белгоспищепром» сказал о цене на шоколад после резкого подорожания какао-бобов.
А до этого «Белгоспищепром» предложил отпустить цены на белорусские сладости.
Между тем Нацбанк Беларуси выпустит банкноту номиналом 80 рублей.