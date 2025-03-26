Беларусь стала ввозить российского шоколада больше на 9,5%

Так, в 2024-м Беларусью увеличены объемы импорта шоколада из России на 9,5%. За счет этого Беларусь осталась вторым импортерам по объемам продукции. Первое место — за Казахстаном, у которого объемы импорта выросли за год лишь на 3,4%. На третьем месте оказался Китай, нарастивший закупки в прошлом году на 24%.