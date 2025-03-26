Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь стала ввозить российского шоколада больше на 9,5%

Беларусь увеличила импорт российского шоколада на 9,5%

Источник: Комсомольская правда

Беларусь остается вторым по объему импортером российского шоколада, значительно увеличив объемы импорта в 2024-м. Подробнее рассказали в компании «Агроэкспорт», структурного подразделения Минсельхоза РФ.

Так, в 2024-м Беларусью увеличены объемы импорта шоколада из России на 9,5%. За счет этого Беларусь осталась вторым импортерам по объемам продукции. Первое место — за Казахстаном, у которого объемы импорта выросли за год лишь на 3,4%. На третьем месте оказался Китай, нарастивший закупки в прошлом году на 24%.

В целом, в Беларусь и Казахстан ввозится примерно 40% от всего российского экспорта шоколада.

Не так давно «Белгоспищепром» сказал о цене на шоколад после резкого подорожания какао-бобов.

А до этого «Белгоспищепром» предложил отпустить цены на белорусские сладости.

Между тем Нацбанк Беларуси выпустит банкноту номиналом 80 рублей.