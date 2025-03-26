Сельчане Казахстана получают кредиты под 2,5% для запуска бизнеса

За первые два года реализации (2023−2024) на программу из бюджета выделено 120 млрд тенге. Это позволило выдать более 16,2 тысяч микрокредитов на общую сумму 107,9 млрд тенге, а также создать 17,8 тысяч новых рабочих мест. Более 540 сельхозкооперативов уже образовано, из них 537 получили финансовую поддержку.