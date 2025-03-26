Сельчане Казахстана получают кредиты под 2,5% для запуска бизнеса

Проект, инициированный по поручению Президента страны, охватывает 38% населения, проживающего в сельской местности, и ставит своей целью повышение уровня жизни через поддержку предпринимательства и создание рабочих мест. Он охватывает 17 регионов страны и финансируется за счет средств местных бюджетов, направленных на подготовку кадров.
Программа ориентирована преимущественно на развитие бизнеса в сфере сельского хозяйства и животноводства. Участники могут получить кредит сроком до пяти лет, а при занятии животноводством — до семи лет. Максимальная сумма займа — 2,5 тысячи МРП, а для кооперативов — до 8 тысяч МРП.
В текущем году планируется выделить 50 миллиардов тенге на выдачу микрокредитов, создание более 8 тысяч рабочих мест и внедрение информационной системы для мониторинга программы. Она обеспечит прозрачность и автоматизацию всех этапов — от подачи заявки до выдачи кредита.
За первые два года реализации (2023−2024) на программу из бюджета выделено 120 млрд тенге. Это позволило выдать более 16,2 тысяч микрокредитов на общую сумму 107,9 млрд тенге, а также создать 17,8 тысяч новых рабочих мест. Более 540 сельхозкооперативов уже образовано, из них 537 получили финансовую поддержку.
Одной из ключевых особенностей программы является механизм револьверного финансирования. Вернувшиеся средства от заемщиков перераспределяются в виде новых кредитов — за счёт этого уже дополнительно выдано около тысячи займов на сумму 7 млрд тенге без привлечения новых средств из бюджета.
Программа также предполагает выдачу товарных кредитов в виде скота, рассады, сельхозоборудования и прочих ресурсов. Это особенно важно для сельчан без залогового имущества. Уже распределено около 300 лошадей, более 1600 голов КРС и свыше 4500 голов мелкого рогатого скота.
В лидерах по количеству выданных кредитов и уплаченным налогам — Актюбинская, Туркестанская и Жамбылская области. Общая сумма налогов, уплаченных участниками программы, составила 1,2 млрд тенге.
«Ауыл аманаты» становится инструментом не только повышения благосостояния на местах, но и важной составляющей устойчивого роста сельских регионов Казахстана. Программа уже доказала свою эффективность как модель социально-экономической поддержки, которая в долгосрочной перспективе может трансформировать сельскую экономику страны.