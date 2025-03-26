В Иркутской области протестируют новый способ субсидирования авиаперевозок

В Усть-Илимске обсудили новый подход к субсидированию авиаперевозок. Об этом сообщили в Заксобрании Иркутской области.
В Бодайбо нет железной дороги, а в межсезонье и по обычной дороге становится невозможно добраться. Единственный способ — самолеты. При этом грунтовая полоса и вылеты не всегда возможны.
Законодатели предлагают ввести льготный тариф для жителей отдаленных территорий, в первую очередь студентов, пенсионеров и жителей труднодоступной местности, к которой относится Бодайбо. Субсидировать будут именно жителей отдаленных регионов, а не рейсы. В Бодайбо планируют опробовать нововведение.
Ранее авиаперевозчик опроверг отмену рейсов из Иркутска во Вьетнам.