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В Иркутской области протестируют новый способ субсидирования авиаперевозок

Субсидировать собираются не рейсы, а жителей отдаленных территорий.

Источник: РИА "Новости"

В Усть-Илимске обсудили новый подход к субсидированию авиаперевозок. Об этом сообщили в Заксобрании Иркутской области.

В Бодайбо нет железной дороги, а в межсезонье и по обычной дороге становится невозможно добраться. Единственный способ — самолеты. При этом грунтовая полоса и вылеты не всегда возможны.

Законодатели предлагают ввести льготный тариф для жителей отдаленных территорий, в первую очередь студентов, пенсионеров и жителей труднодоступной местности, к которой относится Бодайбо. Субсидировать будут именно жителей отдаленных регионов, а не рейсы. В Бодайбо планируют опробовать нововведение.

Ранее авиаперевозчик опроверг отмену рейсов из Иркутска во Вьетнам.