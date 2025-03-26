Владелец базы отдыха в «Самарской Луке» предлагает снести постройки

Напомним, ранее надзорное ведомство обнаружило незаконный захват участка в национальном парке «Самарская Лука». На площади более 40 тыс. кв. м функционирует база отдыха «Малыш»: 43 летних домика и 11 хозпостроек. У фирмы нет заключенного договора аренды ни с ФГБУ «Национальный парк “Самарская Лука”, ни с собственником в лице Росимущества, арендную плату также никто не вносил.
Прокуратура в арбитражном суде потребовала освободить территорию от построек и передать ее часть в собственность государства. Кроме того, ТУ Росимущества по Самарской области взыскивает сумму неосновательного обогащения по арендной плате.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что «Авиационные технологии» сначала предлагали Росимуществу выкуп построек базы отдыха, затем безвозмездную передачу. Сейчас компания заявилась на демонтаж за свой счет в рамках мирового соглашения.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО «Авиационные технологии» принадлежит Ирине Камышниковой (75%) и Дмитрию Камышникову (25%). Последний является сыном Вадима Камышникова, который в 2000-х возглавлял ОАО «Агрегат», аффилированное Алексею Леушкину. Сын также работал в должности гендиректора завода непродолжительное время и был в числе акционеров общества.