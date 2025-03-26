Владелец базы отдыха в «Самарской Луке» предлагает снести постройки

Напомним, ранее надзорное ведомство обнаружило незаконный захват участка в национальном парке «Самарская Лука». На площади более 40 тыс. кв. м функционирует база отдыха «Малыш»: 43 летних домика и 11 хозпостроек. У фирмы нет заключенного договора аренды ни с ФГБУ «Национальный парк “Самарская Лука”, ни с собственником в лице Росимущества, арендную плату также никто не вносил.