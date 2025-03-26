В Узбекистане решили возродить бренд «Ташкентская минеральная вода»

Вода сразу завоевала любовь ташкентцев — благодаря мягкому вкусу и полезным свойствам. В советские годы она была настолько популярна, что любую газированную воду в других городах страны называли «ташкентской». В магазинах и ресторанах по всей стране её просили именно под этим именем — и не без оснований.