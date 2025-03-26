В Узбекистане решили возродить бренд «Ташкентская минеральная вода»

В 90-х годах прошлого века эта минеральная вода в стеклянных бутылках продавалась практически в каждом магазине Ташкента и была настоящей визитной карточкой города. Её помнят до сих пор, как один из символов ушедшей эпохи — с мягким вкусом и натуральным составом.
Как всё начиналось
История началась ещё в 1952 году, когда геологоразведчики бурили поисковые скважины в районе станции Келес, в 20 километрах к северу от Ташкента. Они рассчитывали найти нефть или газ, но вместо этого из глубины 1371 метр хлынула термальная минеральная вода.
Анализ, проведённый в Москве, показал, что в воде содержится богатый набор микроэлементов, полезных для организма. Уже в 1962 году, по инициативе Министерства пищевой промышленности УзССР, был налажен официальный розлив «Ташкентской воды» из трёх скважин.
Вода сразу завоевала любовь ташкентцев — благодаря мягкому вкусу и полезным свойствам. В советские годы она была настолько популярна, что любую газированную воду в других городах страны называли «ташкентской». В магазинах и ресторанах по всей стране её просили именно под этим именем — и не без оснований.
Почему исчезла?
К сожалению, в середине 90-х годов бренд не выдержал конкуренции с крупными международными производителями и не смог адаптироваться к новым условиям рыночной экономики. Производство остановилось, а легендарная вода исчезла с полок магазинов.
Новая жизнь старого бренда
Теперь — новая глава. В компании уверены: времена изменились, и потребители стали более осознанными. Люди уже понимают, что многие современные бренды предлагают обычную фильтрованную воду или жидкость с искусственными минералами, поднимая цену за счёт маркетинга.
На этом фоне настоящая натуральная минеральная вода — особенно с лечебными свойствами — может снова занять своё место на рынке.
Однако пока непонятно, что из этого начинания получится. Конкуренция на рынке бутилированной воды сегодня крайне высокая, особенно среди зарубежных брендов, прочно занявших полки магазинов. Удастся ли «Ташкентской минеральной воде» вновь стать любимой и узнаваемой — покажет время.
Неподалёку от прежней скважины, рядом с санаторием «Ташминвода», построен новый завод. Уже этой весной начнутся отгрузки в магазины, и к лету продукция появится на полках по всему Ташкенту.