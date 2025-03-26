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Инфляция в Челябинской области выросла до 9,3 процента

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта, ФедералПресс. В феврале инфляция в регионе составила 9,3%. Еще месяц назад она была 8,83%. При этом уровень инфляции в Челябинской области ниже показателей по стране.

Источник: ФедералПресс

Ускорение инфляции в регионе обусловлено сокращением предложения отдельных видов товаров, переносом в цены возросших издержек производителей и поставщиков в условиях высокого потребительского спроса.

пишет «КП-Челябинск» со ссылкой на областное отделение Центробанка

Сильнее всего подорожали услуги — до 13,7%. Прирост цен на продовольственные товары достиг 9,9%. Экономисты объясняют подорожание мяса ростом цен на корма для скота, ветпрепаратов, оборудования и упаковки. Кофе подорожал не только в Челябинской области, а и во всем мире из-за сокращения производства кофейных зерен. Также ускорилось удорожание бензина и дизельного топлива, которое связывают с частичным снятием запрета на вывоз топлива из страны.