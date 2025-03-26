В Казахстане одобрены 67 проектов по переработке бытовых отходов

В рамках реализации поручения Главы государства о строительстве мусороперерабатывающих предприятий в крупных городах, был разработан и механизм льготного кредитования. Речь идет о выдаче займов сроком до 15 лет под 3% годовых с двухлетними каникулами, также финансируемых за счет утилизационного платежа. Общая сумма представленных региональными акиматами проектов составляет порядка 317 млрд тенге.