Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане одобрены 67 проектов по переработке бытовых отходов

Власти Казахстана утвердили 67 проектов в сфере переработки твердых бытовых отходов, из которых 43 направлены непосредственно на утилизацию, сообщает ИА El.kz.

Источник: Официальный Telegram-канал Правительства РК

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил, что ежегодно в стране образуется свыше 4,5 млн тонн ТБО. Однако в 2024 году переработке подверглось лишь около 26% отходов — меньше запланированных 30%.

По словам министра, действующие тарифы на сбор, сортировку и захоронение мусора не покрывают реальные расходы специализированных предприятий. Для устранения этого дисбаланса предлагается внедрение механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и утверждение предельного тарифа, устанавливаемого на уровне местных исполнительных органов. Разницу между текущим и предельным тарифом планируется компенсировать за счет утилизационных сборов.

В рамках реализации поручения Главы государства о строительстве мусороперерабатывающих предприятий в крупных городах, был разработан и механизм льготного кредитования. Речь идет о выдаче займов сроком до 15 лет под 3% годовых с двухлетними каникулами, также финансируемых за счет утилизационного платежа. Общая сумма представленных региональными акиматами проектов составляет порядка 317 млрд тенге.

Анализ, проведённый Министерством экологии, показал высокий потенциал регионов в развитии переработки мусора. В частности, при условии внедрения современных технологий и максимального извлечения вторичного сырья возможно существенно нарастить мощности по утилизации отходов.