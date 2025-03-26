В Казахстане одобрены 67 проектов по переработке бытовых отходов

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил, что ежегодно в стране образуется свыше 4,5 млн тонн ТБО. Однако в 2024 году переработке подверглось лишь около 26% отходов — меньше запланированных 30%.
По словам министра, действующие тарифы на сбор, сортировку и захоронение мусора не покрывают реальные расходы специализированных предприятий. Для устранения этого дисбаланса предлагается внедрение механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и утверждение предельного тарифа, устанавливаемого на уровне местных исполнительных органов. Разницу между текущим и предельным тарифом планируется компенсировать за счет утилизационных сборов.
В рамках реализации поручения Главы государства о строительстве мусороперерабатывающих предприятий в крупных городах, был разработан и механизм льготного кредитования. Речь идет о выдаче займов сроком до 15 лет под 3% годовых с двухлетними каникулами, также финансируемых за счет утилизационного платежа. Общая сумма представленных региональными акиматами проектов составляет порядка 317 млрд тенге.
Анализ, проведённый Министерством экологии, показал высокий потенциал регионов в развитии переработки мусора. В частности, при условии внедрения современных технологий и максимального извлечения вторичного сырья возможно существенно нарастить мощности по утилизации отходов.