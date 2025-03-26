Аксенов: на строительство курорта «Золотые пески» выделили 13 млрд рублей

Как уточнил глава Крыма, деньги выделят из республиканского и федерального бюджетов. Эти средства направят на создание инфраструктуры. Речь, в частности, идет о переносе дороги, а также прокладке газораспределительных и электросетей. Кроме того, будут построены объекты водоснабжения и водоотведения.