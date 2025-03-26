Аксенов: на строительство курорта «Золотые пески» выделили 13 млрд рублей

В качестве господдержки на строительство круглогодичного морского курорта «Золотые пески» в Крыму выделили 13 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Курорт построят по поручению президента России Владимира Путина. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Ожидается, что на курорте будут принимать 1 млн туристов в год.
«Объем господдержки проекта — 13 млрд рублей», — подчеркнул Аксенов.
Как уточнил глава Крыма, деньги выделят из республиканского и федерального бюджетов. Эти средства направят на создание инфраструктуры. Речь, в частности, идет о переносе дороги, а также прокладке газораспределительных и электросетей. Кроме того, будут построены объекты водоснабжения и водоотведения.
Общая площадь курорта превысит 200 гектаров. 33,3 из них будут находиться непосредственно под отелями и санаториями. Аксенов подчеркнул, что создание этого объекта позволит увеличить налоговые поступления, а также улучшить экономическую ситуацию и качество жизни жителей.