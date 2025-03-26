Новая купюра в 80 рублей. Сколько выпустят и как выглядит

Правлением Национального банка 18 марта принято постановление № 68 «О выпуске в обращение памятной банкноты и памятных монет, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь».
Выпуск начнется с 31 марта. В Нацбанке отметили, что банкнота «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне» будет номиналом Br80 и выйдет тиражом в 80 тыс. штук. Памятные монеты «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне»: серебряные — номиналом Br20 выйдут тиражом 2500 штук, медно-никелевые номиналом Br1 — 5000 штук.
На 80-рублевой купюре изображен главный монумент мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» — «Мужество». На обратной стороне — изображение руки матери, держащей руку ребенка, на фоне национального орнамента, изображения архитектурного комплекса «Ворота Минска» и цветка яблони. Банкнота ярко-розового цвета.
Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон — кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой. Они отчеканены в Казахстане.
Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет и банкнот в кассе Национального банка Республики Беларусь, а также планируемых датах продаж памятных монет и банкнот будет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе «Банкноты и монеты».