Новая купюра в 80 рублей. Сколько выпустят и как выглядит

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет и банкнот в кассе Национального банка Республики Беларусь, а также планируемых датах продаж памятных монет и банкнот будет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе «Банкноты и монеты».