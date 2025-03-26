Растут ли зарплаты вслед за инфляцией в Казахстане

Как выяснила стаффинговая компания ANCOR, которая провела опрос среди 115 представителей бизнеса в Казахстане, в 2024 году примерно 20% из них никак не изменили зарплаты своих сотрудников. Учитывая рост цен на товары и услуги в стране, можно говорить о том, что работники этих компаний буквально стали беднее, чем раньше.