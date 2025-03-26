В Красноярском крае проверят отремонтированные дороги и мосты

В Красноярском крае проверят состояние 258 участков дорог и мостов. Об этом сообщает краевое управление автодорог.
Специалисты управления проверяют качество ремонта дорог, выполненного по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Проверка пройдет на 258 объектах. При необходимости подрядчиков, ответственных за строительство или ремонт дорог, обяжут устранить дефекты. Проверка продлится до 15 апреля. А до 10 июня должны быть устранены дефекты.
Отметим, что до конца этого сезона отремонтируют 86 объектов региональных автодорог протяженностью 200 км. В эксплуатацию введут 10 мостов. На работы направлено 9,4 млрд рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае выросло количество смертей в ДТП.