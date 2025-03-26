В Красноярском крае проверят отремонтированные дороги и мосты

Специалисты управления проверяют качество ремонта дорог, выполненного по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Проверка пройдет на 258 объектах. При необходимости подрядчиков, ответственных за строительство или ремонт дорог, обяжут устранить дефекты. Проверка продлится до 15 апреля. А до 10 июня должны быть устранены дефекты.