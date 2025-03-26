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Молдова стремительно теряет рабочую силу: Работодатели не могут платить высокие зарплаты, а за копейки никто работать не хочет

За год число занятых в экономике сократилось на 35 тысяч, и это не предел.

Источник: Комсомольская правда

Кадровый кризис: экономика Молдовы теряет работников.

За год число занятых в экономике сократилось на 35 тысяч, и это не предел. Работодатели не могут предложить конкурентные зарплаты, а квалифицированные кадры уезжают.

Каждый третий работодатель жалуется на нехватку специалистов, особенно в медицине, образовании и IT. В торговле и текстильной промышленности не хватает рабочих средней квалификации.

Министерство труда не питает иллюзий: инвестировать в персонал бизнесы не спешат, экономика в стагнации. И хотя число иностранных работников немного выросло, спасти ситуацию они не смогут.

Ну, а власти, как всегда, сначала удивляются проблеме, потом делают «исследование», а потом разводят руками.