Молдова стремительно теряет рабочую силу: Работодатели не могут платить высокие зарплаты, а за копейки никто работать не хочет

Кадровый кризис: экономика Молдовы теряет работников.
За год число занятых в экономике сократилось на 35 тысяч, и это не предел. Работодатели не могут предложить конкурентные зарплаты, а квалифицированные кадры уезжают.
Каждый третий работодатель жалуется на нехватку специалистов, особенно в медицине, образовании и IT. В торговле и текстильной промышленности не хватает рабочих средней квалификации.
Министерство труда не питает иллюзий: инвестировать в персонал бизнесы не спешат, экономика в стагнации. И хотя число иностранных работников немного выросло, спасти ситуацию они не смогут.
Ну, а власти, как всегда, сначала удивляются проблеме, потом делают «исследование», а потом разводят руками.