В Ростовской области дефицит медперсонала составляет почти 4 тысячи человек

Особенно остро требуются специалисты в области анестезиологии-реаниматологии и патологоанатомии.
В список востребованных врачей также входят кардиологи, неврологи, оториноларингологи, рентгенологи и травматологи-ортопеды. В государственных медицинских организациях области работают 14 343 врача (по сравнению с 14 118 в 2023 году) и 34 420 средних медицинских работников (в отличие от 33 860 в прошлом году).
Для решения проблемы региональное министерство здравоохранения сформировало заявку на целевое обучение по программам специалитета, предусмотрев 520 мест на 2025−2026 учебный год. В 2024 году было выделено 514 целевых мест.