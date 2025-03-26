В Ростовской области дефицит медперсонала составляет почти 4 тысячи человек

В список востребованных врачей также входят кардиологи, неврологи, оториноларингологи, рентгенологи и травматологи-ортопеды. В государственных медицинских организациях области работают 14 343 врача (по сравнению с 14 118 в 2023 году) и 34 420 средних медицинских работников (в отличие от 33 860 в прошлом году).