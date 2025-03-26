В Перми владельца кафе Shaurma № 1 оштрафовали на 50 тысяч рублей

Проверки в точках общепита были организованы прокуратурой. Установлено, что сотрудники работали без масок и перчаток, не проходили обучение и инструктаж по охране труда. Кроме того, работникам платили ниже установленного минимального размера оплаты труда, а также их не оформляли, как положено по закону.