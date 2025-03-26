В Перми владельца кафе Shaurma № 1 оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Перми оштрафовали владельца сети кафе быстрого питания Shaurma № 1, расположенных в Ленинском, Дзержинском и Мотовилихинском районах города. Причиной стали многочисленные нарушения прав работников. Об этом сообщает Госинспекция труда по Пермскому краю.
Проверки в точках общепита были организованы прокуратурой. Установлено, что сотрудники работали без масок и перчаток, не проходили обучение и инструктаж по охране труда. Кроме того, работникам платили ниже установленного минимального размера оплаты труда, а также их не оформляли, как положено по закону.
За нарушения трудового законодательства предприниматель привлечен к административной ответственности. В качестве наказания ему назначен штраф более 50 тысяч рублей.