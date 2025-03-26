В Казанской агломерации в 2025 году по нацпроекту обновят 21 км автодорог

В Татарстане по национальному проекту Инфраструктура для жизни в Казанской агломерации обновят свыше 21 км автомобильных дорог. Работы охватят 17 объектов и будут завершены в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.