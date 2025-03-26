Число жалоб на ЖКХ в Госконтроль Хабаровского края выросло на 20%

— Более 6,5 тыс жалоб — это значительная цифра, и она подчеркивает важность этих вопросов для жителей нашего края. Это говорит о том, что жители остро ощущают необходимость в качественном обслуживании своих домов и придомовых территорий. Зима, как мы знаем, приносит не только радости, но и определенные трудности. Я рада видеть, что главное управление и управляющие организации работают над улучшением ситуации, и результаты уже налицо. Однако важно, чтобы этот процесс был системным и постоянным, — сказала заместитель председателя Общественного совета при главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Наталья Барбалюк.