Число жалоб на ЖКХ в Госконтроль Хабаровского края выросло на 20%

В главное управление государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края с начала года поступила уже более 6,5 тыс жалоб на качество жилищно-коммунальных услуг. И это уже на 1000. обращений больше, чем за первый квартал минувшего года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Несмотря на двадцатипроцентный рост жалоб, специалисты главного управления госконтроля ежедневно работают над тем, чтобы жители ощущали положительные изменения — управляющие компании получают от инспекторов предписания на устранение нарушений, а кто-то получает и штрафы за неисполнение.
— Более 6,5 тыс жалоб — это значительная цифра, и она подчеркивает важность этих вопросов для жителей нашего края. Это говорит о том, что жители остро ощущают необходимость в качественном обслуживании своих домов и придомовых территорий. Зима, как мы знаем, приносит не только радости, но и определенные трудности. Я рада видеть, что главное управление и управляющие организации работают над улучшением ситуации, и результаты уже налицо. Однако важно, чтобы этот процесс был системным и постоянным, — сказала заместитель председателя Общественного совета при главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Наталья Барбалюк.
Также она добавила, что общественный совет, готов поддерживать инициативы, направленные на улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, и призывает жителей не оставаться в стороне и активно взаимодействовать с управляющими компаниями своих домов, чтобы вместе находить лучшие решения.
Главное управление госконтроля напомнило, что при возникновении проблем с обслуживанием дома, в первую очередь, необходимо обратиться с в свою управляющую организацию, а потом на горячую линию госконтроля: (4212) 40−23−40.