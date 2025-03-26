Убыток ростовского завода «Горизонт» превысил 182 млн рублей

Завод «Горизонт», специализирующийся на производстве судовых навигационных радиолокационных станций для ВМФ и гражданского флота, был создан в 1949 году. Уставный капитал АО «Горизонт» составляет 104,3 млн руб. По данным СПАРК, до декабря 2024 года по 37,47% акций принадлежали Роману Мазину и Георгию Мазину. В конце прошлого года Роман Мазин продал долю в 25% московскому АО «Капитал Актив».