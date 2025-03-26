В Ростове на 2025 год выделили 3 млрд рублей на уборку улиц

Александр Скрябин, претендент на пост главы города, предложил воссоздать городские комбинаты благоустройства для улучшения уборки. Сейчас в Ростове уже работают три таких комбината, включая АО МПП ЖКХ и АО «Коммунальщик Дона». Скрябин также планирует сотрудничать с пилотными управляющими компаниями, но механизм этого взаимодействия пока не определен.