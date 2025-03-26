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В Ростове на 2025 год выделили 3 млрд рублей на уборку улиц

В Ростове-на-Дону на 2025 год выделили 3 млрд руб. на уборку улиц, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом, сообщили «Деловой газете. Юг» в Департаменте ЖКХ и энергетики города.

Источник: Коммерсантъ

Основной подрядчик — ООО «М-Стандарт-Юг», где ежедневно работают около 600 дворников.

Информация о национальной принадлежности дворников не раскрывается, так как относится к специальным персональным данным. В департаменте также отметили, что сведения о зарплатах сотрудников отсутствуют.

Александр Скрябин, претендент на пост главы города, предложил воссоздать городские комбинаты благоустройства для улучшения уборки. Сейчас в Ростове уже работают три таких комбината, включая АО МПП ЖКХ и АО «Коммунальщик Дона». Скрябин также планирует сотрудничать с пилотными управляющими компаниями, но механизм этого взаимодействия пока не определен.