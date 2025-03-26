Кому дадут семейную ипотеку на вторичное жильё в Хабаровском крае?

Министерство финансов Российской Федерации утвердило изменения в программу «Семейной ипотеки», разрешив использование льготных кредитов для покупки готового жилья на вторичном рынке. Изменения инициированы по поручению президента РФ Владимира Путина и вступят в силу 1 апреля 2025 года — кто под них попадает, разобрался hab.aif.ru.
Кто имеет право на семейную ипотеку на вторичном рынке?
Изменения, пояснил Минфин, направлены на поддержку семей с детьми и улучшение их жилищных условий. Право на участие в программе имеют граждане РФ, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно. Теперь семьи могут приобретать готовые жилые помещения в многоквартирных домах на вторичном рынке. Однако продавцом не могут быть взаимозависимые лица, такие как близкие родственники, или юридические лица, связанные с заемщиком. Изменения расширяют возможности семей, сохраняя льготную ставку в 6% годовых.
Каковы требования для жилья?
Жилье, приобретаемое по программе, должно соответствовать следующим условиям:
Располагаться в городах (кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей), где нет строящихся многоквартирных домов или их количество не превышает двух.
Дом не должен быть аварийным или старше 20 лет на момент заключения кредитного договора.
Конкретное помещение может быть куплено с использованием льготной ипотеки только один раз.
Эти требования позволяют семьям выбирать жилье на вторичном рынке, сохраняя доступность программы.
Можно ли будет рефинансировать уже взятые кредиты?
Рефинансирование действующих кредитов на жильё в рамках программы не предусмотрено.
В каких городах Хабаровского края будет доступна программа?
В Хабаровском крае программой смогут воспользоваться жители шести городов:
Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Амурск, Бикин, Вяземский, Советская Гавань.