Кому дадут семейную ипотеку на вторичное жильё в Хабаровском крае?

Изменения, пояснил Минфин, направлены на поддержку семей с детьми и улучшение их жилищных условий. Право на участие в программе имеют граждане РФ, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно. Теперь семьи могут приобретать готовые жилые помещения в многоквартирных домах на вторичном рынке. Однако продавцом не могут быть взаимозависимые лица, такие как близкие родственники, или юридические лица, связанные с заемщиком. Изменения расширяют возможности семей, сохраняя льготную ставку в 6% годовых.