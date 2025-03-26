МАРТ сказал о запасах картошки до нового урожая после критики Лукашенко

И сейчас МАРТ вместе с облисполкомами, Мингорисполкомом и районными исполкомами проводит контрольные мероприятия в торговле. Например, на неделе с 18 по 24 марта были промониторены 219 торговых объектов, из которых картошки не было только в четырех. В частности, картошки не было в продаже в магазине сети «Санта Ритейл» в Минске, в гомельском «ИКС ПЛЮС», а также в магазине индивидуального предпринимателя Полуяна О. А. в Гродно. Причиной стали невыполненные заявки поставщиков.