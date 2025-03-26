МАРТ сказал о запасах картошки до нового урожая после критики Лукашенко

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, хватит ли белорусам старой картошки, пока не вырастет молодая.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку: «Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!».
И сейчас МАРТ вместе с облисполкомами, Мингорисполкомом и районными исполкомами проводит контрольные мероприятия в торговле. Например, на неделе с 18 по 24 марта были промониторены 219 торговых объектов, из которых картошки не было только в четырех. В частности, картошки не было в продаже в магазине сети «Санта Ритейл» в Минске, в гомельском «ИКС ПЛЮС», а также в магазине индивидуального предпринимателя Полуяна О. А. в Гродно. Причиной стали невыполненные заявки поставщиков.
Еще примерно в 4% проверенных объектов продавали картошку, не соответствующий требованиям законодательства — со следами гнили, трещинами и механическими повреждениями на клубнях, позеленевшую. В итоге МАРТ также выделил поставщиков некачественной картошки, хозяйства: «Вульковский рассвет», «Ункомбел агро», «Цнянские экопродукты», «Рассвет, “Тихиничи”, “Вармас”, “АгроЛайнПлюс”. Негодную картошку изъяли из продажи.
Еще выяснилось, что индивидуальный предприниматель Карч В. Р. завысил до 2 белрублей цену за кило картошки. В том время как предельная максимальная розничная цена установлена на уровне 1,10 белорусского рубля за килограмм.
В МАРТ заметили, что на данный момент по оценке запасов картофеля в стабфондах должно хватить до конца межсезонного периода. В хранилищах лежит около 17 тысяч тонн картофеля, его запасы достаточные до появления молодой картошки.
При этом правительством введено лицензирование вывоза картофеля из Беларуси на три месяца.
Ранее также Минсельхозпрод прокомментировал ситуацию с картошкой в Беларуси после критики Лукашенко.
Кстати, еще икра радужной форели будет производиться в Беларуси вместо импортной из ЕС.
Еще Беларусь стала ввозить российского шоколада больше на 9,5%.