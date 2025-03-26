Кондратьев: Объем инвестиций в Краснодарском крае превысил 1 трлн рублей

В Краснодарском крае объем инвестиций превысил 1 трлн рублей. Это стало рекордным результатом.
«С 2021 года объем инвестиций на Кубани удвоился — с 558,6 миллиарда до 1,1 триллиона рублей. Мы занимаем первое место среди регионов Южного федерального округа и шестое в стране. В настоящее время в реализации находятся более 550 крупных проектов на общую сумму свыше 3,1 триллиона рублей. Эти проекты направлены на строительство современных отелей, санаториев, новых промышленных и аграрных производств, развитие транспортной логистики и энергетических объектов. Реализация таких инициатив создаст новые рабочие места и укрепит экономическую стабильность региона», — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В Краснодарском крае доступно более 200 мер государственной поддержки для бизнеса. Процесс сопровождения инвесторов организован и цифровизован, что положительно сказывается на макроэкономических показателях. Например, доля инвестиций в валовый региональный продукт достигла рекордного уровня — 20,2%, что превышает среднероссийские значения.
По объему вложений наибольшая доля приходится на транспортно-логистическую сферу — более 300 миллиардов рублей, курортно-туристическую отрасль — свыше 70 миллиардов рублей, промышленность — 65,9 миллиардов, агропромышленный комплекс — более 58 миллиардов рублей. Кроме того, подписано 151 протокол о намерениях в сфере инвестиций на 472,9 миллиарда рублей с планируемым созданием 22,5 тысяч рабочих мест. Краснодарский край вошел в пятерку регионов по инвестиционной привлекательности, согласно данным Национального рейтингового агентства.
В 2024 году в регионе было реализовано 158 крупных проектов на сумму 218,6 миллиарда рублей, что позволило создать более 5 тысяч рабочих мест. Лидирующую инвестиционную активность проявили транспортировка и хранение — 34,3% от общего объема вложений, обрабатывающие производства — 21,5%, электроэнергетика — 5,7%, сельское хозяйство — 4,4%, гостиничные услуги — 3,1%.