Кондратьев: Объем инвестиций в Краснодарском крае превысил 1 трлн рублей

«С 2021 года объем инвестиций на Кубани удвоился — с 558,6 миллиарда до 1,1 триллиона рублей. Мы занимаем первое место среди регионов Южного федерального округа и шестое в стране. В настоящее время в реализации находятся более 550 крупных проектов на общую сумму свыше 3,1 триллиона рублей. Эти проекты направлены на строительство современных отелей, санаториев, новых промышленных и аграрных производств, развитие транспортной логистики и энергетических объектов. Реализация таких инициатив создаст новые рабочие места и укрепит экономическую стабильность региона», — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.