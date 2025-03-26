ВВП РФ превысил 200 трлн рублей по итогам 2024 года

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский ВВП за прошедший год вырос до 200 трлн рублей, причем за последние четыре года этот показатель увеличился практически вдвое, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.