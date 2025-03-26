ВВП РФ превысил 200 трлн рублей по итогам 2024 года

«Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 практически вдвое», — отчитался Мишустин.
По его словам, «локомотивом роста стал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский»: вложения в основной капитал прибавили за год почти 7,5%.
«Такой успех, в первую очередь, заслуга наших граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний», — уверен премьер.
Глава кабмина отметил также точное выполнение властью поручений президента РФ, скоординированную работу правительства и ЦБ, усилия парламентариев. «И активного вовлечения в процесс подготовки решений экспертного, научного и делового сообществ», — заключил Мишустин.