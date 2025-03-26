Мишустин: экономика РФ растет вшестеро быстрее европейской

«Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, превышающими среднемировые, — отчитался глава правительства. — Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1%».
«Это в разы больше, чем в среднем у развитых стран, — указал Мишустин. — За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается».