Дапкюнас: санкции против белорусских удобрений вредят продбезопасности в мире

Постоянный представитель Беларуси поднял вопрос санкций в отношении белорусских калийных удобрений.
В беседе с гендиректором ЮНИДО он подчеркнул, что ограничительные меры оказывают «негативное влияние на глобальную продовольственную безопасность».
При этом Дапкюнас отметил важную роль международных структур в противодействии санкциям и осуждении практики односторонних принудительных мер.
После очередного пакета западных санкций в отношении ОАО «Беларуськалий» белорусская сторона подала в европейский суд. Но он отклонил иск производителя удобрений, добивавшегося исключения из списка европейских подсанкционных компаний. В ноябре 2024 года гендиректор «Беларуськалия» Андрей Рыбаков заявил, что предприятие продолжит добиваться отмены санкций.
«Умное производство»
На встрече с гендиректором ЮНИДО Дапкюнас также обсудил вопросы расширения сотрудничества с данной международной организацией.
В частности, обсуждалась перспектива запуска по линии ЮНИДО проекта в промышленном парке «Великий камень» с привлечением китайского финансирования для придания парку статуса эко-индустриального.
Дапкюнас и Мюллер отметили многолетнее успешное сотрудничество Беларуси и ЮНИДО, белорусский постпред подтвердил интерес Минска к расширению проектной деятельности организации в стране.
Были обсуждены возможные инициативы, связанные с расширением внедрения в Беларуси потенциала четвертого промышленного уклада и «умного производства» для ускоренной цифровой трансформации.
Гендиректор ЮНИДО выразил поддержку подходам Беларуси, призванным обеспечить устойчивое промышленное развитие, а также отметил готовность к расширению взаимодействия, включая продление рамочной программы сотрудничества на очередной пятилетний срок.