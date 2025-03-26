Дапкюнас: санкции против белорусских удобрений вредят продбезопасности в мире

После очередного пакета западных санкций в отношении ОАО «Беларуськалий» белорусская сторона подала в европейский суд. Но он отклонил иск производителя удобрений, добивавшегося исключения из списка европейских подсанкционных компаний. В ноябре 2024 года гендиректор «Беларуськалия» Андрей Рыбаков заявил, что предприятие продолжит добиваться отмены санкций.