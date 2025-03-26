Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дапкюнас: санкции против белорусских удобрений вредят продбезопасности в мире

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Санкции Запада в отношении белорусских калийных удобрений оказывают негативное влияние на состояние продовольственной безопасности в мире, заявил постпред Беларусь при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас.

Источник: Sputnik.by

Как сообщили Sputnik в МИД Беларуси, он затронул тему санкционного давления на белорусскую калийную отрасль на встрече гендиректором ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Гердом Мюллером.

Постоянный представитель Беларуси поднял вопрос санкций в отношении белорусских калийных удобрений.

сообщили в МИД

В беседе с гендиректором ЮНИДО он подчеркнул, что ограничительные меры оказывают «негативное влияние на глобальную продовольственную безопасность».

При этом Дапкюнас отметил важную роль международных структур в противодействии санкциям и осуждении практики односторонних принудительных мер.

После очередного пакета западных санкций в отношении ОАО «Беларуськалий» белорусская сторона подала в европейский суд. Но он отклонил иск производителя удобрений, добивавшегося исключения из списка европейских подсанкционных компаний. В ноябре 2024 года гендиректор «Беларуськалия» Андрей Рыбаков заявил, что предприятие продолжит добиваться отмены санкций.

«Умное производство»

На встрече с гендиректором ЮНИДО Дапкюнас также обсудил вопросы расширения сотрудничества с данной международной организацией.

В частности, обсуждалась перспектива запуска по линии ЮНИДО проекта в промышленном парке «Великий камень» с привлечением китайского финансирования для придания парку статуса эко-индустриального.

Дапкюнас и Мюллер отметили многолетнее успешное сотрудничество Беларуси и ЮНИДО, белорусский постпред подтвердил интерес Минска к расширению проектной деятельности организации в стране.

Были обсуждены возможные инициативы, связанные с расширением внедрения в Беларуси потенциала четвертого промышленного уклада и «умного производства» для ускоренной цифровой трансформации.

рассказали в МИД

Гендиректор ЮНИДО выразил поддержку подходам Беларуси, призванным обеспечить устойчивое промышленное развитие, а также отметил готовность к расширению взаимодействия, включая продление рамочной программы сотрудничества на очередной пятилетний срок.