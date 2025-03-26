Доля бедных людей уменьшилась в Казахстане

В четвертом квартале 2024 года аналитики Бюро национальной статистики зафиксировали резкое снижение уровня бедности в Казахстане. Если в третьем квартале он составлял 5,4%, то в к концу года показатель снизился сразу до 4,8%. Примечательно, что это также на 0,3 процентных пункта меньше, чем было в четвертом квартале 2023 года (5,1%).
Для понимания: уровень бедности показывает долю домохозяйств, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума (ПМ), который в четвертом квартале прошлого года составлял 51 709 тенге в месяц.
Отметим, что в стране зафиксировано порядка 0,1% семей, чьи доходы не только не дотягивают до ПМ, но и оказались ниже стоимости продовольственной корзины (28 440 тенге), или 55% от прожиточного минимума.
Где самая большая доля бедных семей
В региональном разрезе самый высокий уровень бедности зафиксирован в Туркестанской области — сразу 8,4%. Следом идет Мангистауская область (7,9%), а замыкает тройку антилидеров — область Абай (7,6%).
Астана отличилась самым низким показателем — всего 2,1%. Недалеко расположились Карагандинская и Атырауская области с показателями в 2,4% и 3% соответственно.
В Алматы уровень бедности составил 3,5%, в Шымкенте — 5,5%.