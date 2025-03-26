Доля бедных людей уменьшилась в Казахстане

В четвертом квартале 2024 года аналитики Бюро национальной статистики зафиксировали резкое снижение уровня бедности в Казахстане. Если в третьем квартале он составлял 5,4%, то в к концу года показатель снизился сразу до 4,8%. Примечательно, что это также на 0,3 процентных пункта меньше, чем было в четвертом квартале 2023 года (5,1%).