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В Казани 45 млн рублей выделят на празднование Дня Победы

На организацию мероприятий к 9 Мая в Казани направят более 45 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

В этом году будет организован дневной концерт в центре Казани на площади Тысячелетия длительностью два часа и вечернее выступление, которое продлится около 4 часов. Также планируется проведение акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате, «Парад у дома ветеранов» и другие мероприятия. Кроме того, в этом году в столице Татарстана запустят фейерверк.