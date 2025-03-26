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В 2024 году было построено и отремонтировано около 25 тыс. км дорог

Михаил Мишустин подчеркнул, что поставленные Президентом задачи в сфере дорожного хозяйства выполняются.

Источник: РИА "Новости"

На конец 2024 года свыше половины региональных и более 85% дорог в крупных городах с пригородами соответствовали современным требованиям.

В 2024 году построено и отремонтировано около 25 тыс. км дорог по всей стране — от крупнейших многоуровневых развязок до проездов в микрорайонах и дворах.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и отдельных программ уложено около 1 млрд кв. м дорожного покрытия.

Уже пользуется популярностью построенная в кратчайшие сроки трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Впоследствии трасса будет продлена до Екатеринбурга и потом до Тюмени.

Ведется модернизация магистральной инфраструктуры:

Завершена реконструкция взлетно-посадочных полос в Кемерове, Томске и Якутске.

Открыты современные аэровокзалы в Улан-Удэ, Ставрополе, Новокузнецке, Чебоксарах, Казани и Магадане.

Начата реализация проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей доведена до намеченных 180 млн т.

Для повышения доступности перспективных рынков сбыта развиваются международные транспортные коридоры «Север — Юг», на Азово-Черноморском и северо-западном направлениях.

Наращиваются перевозки по Северному морскому пути, а также расширяется база по техническому обслуживанию флота.

В рамках нового нацпроекта «Эффективная транспортная система» инфраструктурные задачи будут получать системную поддержку. На реализацию нацпроекта только бюджетных средств планируется направить в размере 1 трлн рублей.